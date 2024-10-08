Dışişleri Bakanı Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Avrupa'da temsil edecek

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Bakan Fidan, Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısı kapsamında Dubrovnik'i ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi Şubat 2024'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor.

Hırvatistan ile Ukrayna'nın ev sahipliğindeki üçüncü zirveye, anılan ülke liderlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'ın devlet ve hükümet başkanı veya dışişleri bakanı düzeyinde katılması öngörülüyor. Ayrıca Avrupa Komisyonunun zirvede temsil edilmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvedeki hitabında, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yinelemesi, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca zirve kapsamında, Ukrayna'daki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN TUTUMU

Bakan Fidan, çok taraflı düzeyde son olarak İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmıştı.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ikili ve çok taraflı girişimlerini ve savaşan taraflarla temaslarını sürdürürken hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik adımlar atıyor.

Savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna taraflarının ilk defa bir araya geldiği toplantılara ev sahipliği yapan Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ile Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına olanak sağlamış, taraflar arasında esirlerin takasına aracılık etmişti.

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Türkiye, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam edecek.