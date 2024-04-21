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Dışişleri Bakanı Fidan: Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar çabalarımız kesintisiz devam edecek

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#Hakan Fidan#Filistin#Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan: Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar çabalarımız kesintisiz devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 15:16

Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan '1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek' dedi.

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Moritanyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Hakan Fidan 'İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek. Daha 2 gün önce Filistin’in BM’ye tam üye olmasına biliyorsunuz ABD izin vermedi. Bu tutum Filistin halkına yapılan haksızlıktır. Uluslararası topluma Filistin Devletini tanımaya davet ediyoruz' dedi.

ERDOĞAN YARIN IRAK’A GİDİYOR

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin, "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. Yarın, inşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını belirtti. Bakan Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.

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#Hakan Fidan#Filistin#Dünya

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