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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Atina'ya uyarı: Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Atinaya uyarı: Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 11:11

Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor' dedi ve 'Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır' sözleri ile Atina yönetimini uyardı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nde konuştu.

Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine değinen Çavuşoğlu Atina'ya uyarıda bulundu.

Çavuşoğlu konuşulmasında şu ifadelere yer verdi;

'Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır.'

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Yunanistan geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.

Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidiyle taciz edildi.

Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu.

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GERGİNLİK MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Türkiye

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