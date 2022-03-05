Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'da ateşkes açıklaması: Ülkeye yayılmalı ve uzun süreli olmalı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. İlham Aliyev'in ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de görüşen Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ukrayna'daki savaşla ve özellikle de Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklamalarından satır başları ise şöyle oldu:

"Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak. Bu savaşın durdurulması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Tahliyeler konusundaki iş birliğimiz sürecek. Azerbaycan ile vatandaşlarımızı ülkemize getirmek için çaba veriyoruz."

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VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ

"Bizim için öncelikli olan konu vatandaşlarımızın sağ salim Ukrayna'dan çıkarılması. Bazı bölgelerde süreli ateşkes ilanı oldu. Biz bunun kalıcı ve tüm Ukrayna genelinde olmasını istiyoruz. Sumi'de vatandaşlarımız var. Siviller için koridor açılması için uğraşıyoruz. Herson’da vatandaşlarımız var. Bizim organize ettiğiniz trenlere Azerbaycanlı kardeşlerimiz biniyor. Azerbaycan’ın organize ettiği trenlere de bizim vatandaşlarımız biniyor.

Ülkede ciddi sıkıntı var ama bir de insani yardım konusu var. Ukraynalılara yardımların ulaştırılması için Azerbaycan'la ve diğer ülkelerle beraber çalışıyoruz. Özellikle tahliye konusunda bugüne kadar attığımız adımlara da bakarsak, 11 bin 24 vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bugün Kiev'den bir tren Lviv'den iki otobüs kaldırmayı planlıyoruz. Otobüsler hazır vatandaşlarımızın durumuna göre hareket edecekler."