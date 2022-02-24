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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna diplomasisi

#Çavuşoğlu#Ukrayna#RUSYA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Ukrayna diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı" denildi.

Açıklamanın devamında ise Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı ve diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi’nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kaydedildi.

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