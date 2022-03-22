Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: "Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir"

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İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Çalışma Oturumu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Batı Trakya’da 7 asırdır, Kıbrıs’ta 5 asırdır ezan-ı muhammediyeyi canlı tutan Müslüman Türkler, 21’inci asırda temel haklarından mahrum” dedi.



Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle başladı;



“Toplantımızın teması ‘Birlik, Adalet ve Kalkınma İçin Ortaklık.’ Bu temanın bir slogandan ibaret kalmaması, içinin somut adımlarla doldurulması lazım. Çünkü ancak birlik olduğumuzda muvaffak oluruz. BM Genel Kurulu tarafından geçen hafta Christchurch saldırısının yıldönümü, Uluslararası İslam Karşıtlığıyla Mücadele Günü kabul edilmesi bizim hepimizin ortak başarısıdır. Yine 2018’de Filistin konusunda kabul edilen tarihi BM Genel Kurul kararı, bir başka başarımız. 2011’de BM İnsan Hakları tarafından kabul edilen ayrımcılıkla mücadele kararı yine birliğimizin sonucudur.”



"KUDÜS, ŞAM, HALEP, KABİL GİBİ MEDENİYETLERİMİZİN KLASİK MERKEZLERİ TAHRİP OLDU"



Öz eleştiri yapılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkçe’de bir söz var, dost acı söyler, bugün dostlar meclisindeyiz. Öz eleştiri yapıp ‘önce kendi evimize nasıl çeki düzen veririz’ diye çalışmalıyız. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrupa’daki savaş herkesi etkiliyor. Çıkarların insani değerlerin önüne geçtiği ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir dönem. Mutluluğu tüketimle özdeştiren bir anlayış, tabiatı tahrip eden bir tüketim hırsı. İslam’ın 14 asırlık kültürü, sanatı, medeniyeti, ilim ve irfanı yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Kudüs, Şam, Halep, Kabil gibi medeniyetlerimizin klasik merkezleri tahrip oldu. Kimliklerini yitirdi. Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır oldu. İşgal altındaki Kudüs-ü Şerif’te asırlardır nesilden nesile mülklere zorla el konuluyor” ifadelerini kullandı.

