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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanı#Basın Toplantısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ve dış politikadaki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlenen basın toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle oldu:

"Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi en sık görüştüğüm mevkidaşlarımdan biri. Ürdün'le ilişkilerimize, Ürdün'ün görüşlerine çok değer veriyoruz. Bölgemizdeki bir çok sınamayı paylaşıyoruz ve tüm bölgesel konularda görüşlerimizin örtüştüğünü söylemek isterim. Bu nedenle de kardeşim Ayman Safadi'nin ziyareti bizim için çok önemli."

TİCARİ İLİŞKİLER

"Biraz önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede tüm ilişkilerimiz ele alacağız. Çalışma yemeğinde diğer arkadaşlarla bunları geniş şekilde konuşacağız.

İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara doğru gidiyor. Önümüzdeki süreçte karma ekonomik toplantılarla bu konuda nasıl adımlar atacağımızı konuşacağız. Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor. Ürdün'den burayı ziyaret eden kardeşlerimizin sayısı artıyor. THY'nin pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşlarının yeniden başlamasından memnunuz."

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UKRAYNA'DA SON DURUM

"Bugün ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil uluslararası gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz."

KUDÜS VE FİLİSTİN

"Kudüs ve Filistin konusundaki görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası birliklerdeki işbirliklerimizi de sürdüreceğiz. Kardeşime bu önemli ziyareti için teşekkür ediyorum."

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanı#Basın Toplantısı

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