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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı Havalimanı ve sınır kapatıldı
Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Havalimanı ve sınır kapatıldı

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