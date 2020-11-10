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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a tebrik

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a tebrik
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı ve Azerbaycan'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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