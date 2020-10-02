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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: Desteğimizi kimse yadırgamasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
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