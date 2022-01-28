Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Ece Erkenden ilk açıklama: Keşke ben ölseydimEce Erken'den ilk açıklama: Keşke ben ölseydim#Ece Erken
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalar

#Mevlüt Çavuşoğlu#Sri Lanka#Dışişleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunda önemli açıklamalar

Sri Lanka'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Gamini Lakshman Peiris ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile düzenlenen basın toplantısında, “Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temalarda bulunmak üzere geldiği Sri Lanka’nın başkenti Kolomba’da Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris düzenlenen basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “En son ki ziyaretiniz 2016 yılında gerçekleşmişti ve o günden bu yana verimli toplantılar gerçekleştirdik. Bakan Çavuşoğlu’nun görev süreci boyunca ilişkilerimiz som derece verimli şekilde devam etti” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Peiris, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak gördüklerini belirterek, “Türkiye son derece büyük ve önemli bir medeniyeti temsil ediyor. Şu anki zorlu dünya sürecinde sizin deneyimlerinizden öğrenecek çok şeyimiz var “ açıklamasında bulundu. Türkiye ile çok yönlü ilişkileri olduğunu belirten Bakan Peiris, “Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için de çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ YETERLİ DEĞİL”

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris konuşmasında, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil ve biz bu anlamda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ticaret ve Ekonomi Komisyonu şu anda 350 milyon dolar olan ticaret hacmimizi en az 500 milyon dolara artırma hedefi belirledi” ifadelerini kullandı. Bakan Peiris ayrıca, Sri Lanka’nın Türkiye’ye yaptığı en temel ihracatın çay olduğunu belirterek, “Türkiye’ye ihracat ürünlerimizin sayısını ve çeşitlerini artırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“ASYA İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen toplantıda, Asya’yı ekonomik güç merkezi olarak gördüklerini belirterek, “Asya’da yeni değiliz ama Asya’nın ekonomik güç merkezi olduğunun daha çok farkındayız. Dolayısıyla daha bütüncül bir yaklaşımla Asya’ya geri dönmeye karar verdik. Bu nedenle Asya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor ve Sri Lanka’yı Hint Okyanusunun incisi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. İki ülkenin ticaret hacminin yeterli olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “ İkili ticaret hacmimiz korona virüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı. Ancak biz bunu yeterli olmadığına karar verdik. Potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha fazla gelişebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi ki bu konuda ulaştırmanın da güçlendirilmesi ve çalışabilecek alanlar belirledik. Örneğin, sağlık, eczacılık, inşaat ve turizm gibi birçok alanda uygulamalarımızı Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya ilettim” dedi.

“THY SRİ LANKA UÇUŞLARINI ARTIRACAK”

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ile kültürel iletişimi artırmak amacıyla Türk Hava Yolları’nın (THY) ülkeyi uçuşlarını artıracağını belirterek, “Türk Hava Yolları’nın (THY) Sri Lanka’nın başkenti Kolomba’ya haftada 11 uçuşu gerçekleşiyor. Ancak ilişkilerimizin güçlenmesi adına THY’nin haftalık uçuş sayısını 14’e çıkaracağı bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu uçuşlar iki ülke arasındaki iletişimimize ve Sri Lanka’nın turizmine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİREBİLİRİZ”

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka’nın FETÖ ile mücadelede göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmesinin ardından “Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa bizim savunma sanayi fuarımıza bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada savunma sanayisindeki önemli potansiyelimizi gördü. Sri Lanka ile dostane ilişkilerimiz sayesinde birlikte çalışarak savunma sanayisindeki iş birliğimizi geliştirebiliriz” açıklamasında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa ile görüştüHaberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Sri Lanka#Dışişleri

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan