Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu, 'İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey bir çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek.' dedi.

Filistin meselesinde tırmanan gerilimin azalması yönündeki beklentinin dile getirildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'İki devletli çözüm çabalarına zarar verecek durumlardan kaçınılmasını istiyoruz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Ramazan ayında gerilimin tırmanmaması gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması önemli. Bu tüm dünya için ve İsrail'in kendisi için hassas' ifadesini kullandı.

Deprem zamanındaki dayanışmayı yorumlayan Çavuşoğlu, 'Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık' dedi.

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'İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum' diyen Cohen depremin 100 yıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu belirtti.

İsrailli bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK'lardan Türkiye'ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar.'