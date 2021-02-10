MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman'da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi
GeriDünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman'da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman'da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Umman'da Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Umman'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman’ın başkenti Maskat’ta, Umman Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyid Fahd ile bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını görüştüklerini bildirdi.

Busaidi, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nu Umman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Busaidi, "Bu ziyarette iki ülke arasındaki iyi ve özel ikili ilişkilerimize dair olumlu ve faydalı bir oturum gerçekleştirdik. Bu ilişkileri, özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda daha da geliştirmenin yollarını görüştük." dedi.

Busaidi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri ele aldıklarını belirterek, bu konulara bakış açısında büyük ölçüde ve bu tür meselelerin çözümünde ve zorlukla karşı ortak çabaya destek hususunda mutabık olduklarını ifade etti.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle