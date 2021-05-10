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Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 10.05.2021 - 17:12 | Son GÃ¼ncelleme:

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu Suudi Arabistanâ€™da

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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu Suudi Arabistanâ€™da

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ  Suudi Arabistan'a geldi.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a geldi.Â 

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu sosyal medya Ã¼zerinden ziyarete iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°kili iliÅŸkilerimizi ele almak ve baÅŸta Mescid-i Aksaâ€™daki saldÄ±rÄ±lar ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik zulÃ¼m olmak Ã¼zere bÃ¶lgemizi ilgilendiren Ã¶nemli konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere #SuudiArabistanâ€™dayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Suudi mevkidaÅŸÄ± Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

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