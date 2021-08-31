MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü
GeriDünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:38 |  Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'da, Türk iş insanlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yaptığı görüşmenin ardından Basketbolda Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mevkidaşı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi