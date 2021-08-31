Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'da, Türk iş insanlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yaptığı görüşmenin ardından Basketbolda Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mevkidaşı Nikola Selakoviç ile görüştü.

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