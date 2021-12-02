Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Stokholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

ÇAVUŞOĞLU, AGİT 28. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISININ AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrasında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

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İsveç’in ev sahipliğinde başkent Stockholm’de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleşti. Dışişleri Bakanlarının özel görüşmeler de gerçekleştirdiği AGİT’te son olarak aile fotoğrafı çektirildi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıya katılan mevkidaşlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.