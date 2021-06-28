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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına iştirak eden Bakan Çavuşoğlu, toplantılar kapsamında bazı ikili temaslarda da bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü bilgisini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantılar kapsamındaki ikili temasları sürecek.

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