Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.
Görüşmede, İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, aynı zamanda ikili ilişkileri ve Afgan barış sürecini görüştüklerini ifade etti.
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Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son saldırılarla Gazze'de 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği ifade edildi.
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