Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Suudi mevkidaşı ile görüştü

Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile görüştüğünü belirtti.



Çavuşoğlu, Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin, "Dost ve kardeş Özbekistan'la iş birliğimiz her alanda genişliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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