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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:57,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca telefonda görüştüğü Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

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