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Dünya
AA-DHA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe'yle görüştü

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Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe'yle görüştü ve ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi.

Trablus'ta Dibeybe'yle gerçekleşen görüşmesini Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak duyuran Çavuşoğlu, "Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldıklarını belirterek, Türk şirketlerinin Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada: "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybeyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu ve  Libyalı mevkidaşı Necla Manguş  görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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