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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında mevkidaşı Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah tarafından karşılandı.

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