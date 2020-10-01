DHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için Kuveyt'e taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında mevkidaşı Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah tarafından karşılandı.
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