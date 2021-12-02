Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Prof. Dr. Şen canlı yayında gün verdi ve uyardı Lodos geri dönüyorProf. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor#Hava Durumu
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Omicron partisi... Rekor vaka Herkese test yapılıyorOmicron partisi... Rekor vaka! Herkese test yapılıyor#Koronavirüs
Karar verildi Plastik poşete zam gelecek miKarar verildi! Plastik poşete zam gelecek mi?#Bakan Kurum
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum'Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum!#Seren Serengil
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

#Mevlüt Çavuşoğlu#Kırım’In İlhakı#Agit
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırımın yasadışı ilhakını tanımayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stokholm’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stokholm’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu. Kırım'ın yasadışı ilhakının tanınmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var” dedi.   

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“1975 Helsinki Nihai Senedi'nden bu yana küresel güvenlik büyük ölçüde değişti. Güvenlikte küreselleşmeyle birlikte terör, organize suç, İslami fobi, düzensiz göç küreselleşerek her yerde artıyor. Oysa AGİT, 1975'teki işbirliği hızından uzaktır. Aramızdaki güven eksikliğini gidererek bu işbirliği hızını yeniden canlandırmalıyız. Bunun için AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarını etkin bir şekilde ele almalıyız. Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu Eşbaşkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı olarak katkılarda bulunabilirler. Ukrayna'daki krizler diplomasi ile çözülmelidir. Minks anlaşması ve uluslararası hukuka uygunluk önemlidir.”

KIRIMLILARIN VE TATARLARIN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN DE ENDİŞE DUYUYORUZ

Bakan Çavuşoğlu “Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırımlıların ve Tatarların insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz. Gürcistan ve Moldova'da barışçıl ve sürdürülebilir çözüm çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz. Değişen güvenlik ortamında arabuluculuk çalışmalarımızı da sonuç odaklı bir yaklaşımla benimsememiz gerekiyor. Bunun için Finlandiya ve İsviçre ile eş başkanlık yaptığımız Arabuluculuk Dostları Grubu'ndan istifade etmeliyiz” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNSANİ BOYUTLU TOPLANTILARA GİRİŞMESİNE İZİN VERİLİYOR

Haberin Devamı

Ortak değerleri tehdit eden iki önemli konuya değinen Çavuşoğlu, “Birinci olarak; çeşitli AGİT ülkelerinde yabancı düşmanlığı, İslam fobi ve antisemitizmin yükselişi devam ediyor. Bu tehlikeli muamelelere göz yumamayız. İkinci olarak; bir zamanlar mutabakatla üzerinde uzlaştığımız kurallar, terör örgütlerinin insani boyutlu toplantılara girişmesine izin verilerek göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.   

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Kırım’In İlhakı#Agit

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs