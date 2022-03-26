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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

#Mevlüt Çavuşoğlu#Doha#Katar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da düzenlenen Doha Forumu’na katılmak için bulunduğu Doha’da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Katar'ın başkenti Doha’da, Etiyopya, Cezayir, Sri Lanka Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova’yı kabul eden Çavuşoğlu daha sonra Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun bugün yerel saatle 17.00’de Doha Forumu’nda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Doha#Katar

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