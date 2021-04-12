Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah ve Maldivli mevkidaşı Shadid ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.



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