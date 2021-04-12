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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah ve Maldivli mevkidaşı Shadid ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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