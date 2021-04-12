MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
GeriDünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar, Kuveyt ve Maldivler dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah ve Maldivli mevkidaşı Shadid ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi