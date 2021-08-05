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Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Jens Stoltenberg'le görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Jens Stoltenberg'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüşmüştür. Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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