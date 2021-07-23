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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 20:56 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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