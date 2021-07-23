Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.



Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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