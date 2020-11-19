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Haber Giriş: 19.11.2020 - 22:03 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'yle telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'yle telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.

Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.

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