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DHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine’de

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine’de
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Gine’nin başkenti Konakri’ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin göreve yeniden seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Gine’nin başkenti Konakri’ye geldi.

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