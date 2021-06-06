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Dünya
DHA, AA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgesel gelişmeleri ele almak için Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Dria'nın davetine üzerine Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, 2 günlük Fransa ziyareti sırasında ikili ilişkiler, AB'yle iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle, 6-7 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." 

 

 

 

 

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