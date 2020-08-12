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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 20:57,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Estonyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

Çavuşoğlu'nun Reinsalu ve Haavisto ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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