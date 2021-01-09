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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Farklılıklarımızı çözmeliyiz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Farklılıklarımızı çözmeliyiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya resmi haber ajansı EFE’ye ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini etkileyen bazı konularda ABD ile önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunları, ABD’nin PKK/YPG ile iş birliği, FETÖ’ye karşı eylemsizliği ve Türkiye’ye yaptırım uygulaması olarak sıraladı.

“Bu önemli konulardaki farklılıklarımızı çözmenin bir yolunu bulmak, sadece ikili ilişkilerimiz için değil, transatlantik iş birliğinin sağlığı ve canlılığı için de acil bir gerekliliktir” diyen Çavuşoğlu, “Bunu yapmanın iyi bir ilk adımı, S-400 hava savunma sistemini satın almamız bahanesiyle Trump yönetimi tarafından CAATSA yasası aracılığıyla Türkiye’ye uygulanan yaptırımlara son vermek olacaktır” dedi. Çavuşoğu ayrıca,”Yeni ABD yönetiminin, FETÖ ve liderine yönelik acil ve somut adımlar atmasına izin vereceğini umuyoruz” ifadelerini kulandı.

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