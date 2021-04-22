Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias dürüst davranmadı

Çavuşoğlu, önceki akşam Habertürk’te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı bir platformun hiçbir işe yaramayacağını anlatıyoruz. Sözümüzü dinlemedikleri için sahada attığımız adımlarla bunu ispatlamış olduk. Biz hakça bir paylaşımdan yanayız” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların bir görüşmede çözülemeyeceğini belirten Dışişleri Bakanı, zor konuların çözümüne odaklanılması gerektiğini dile getirdi.



FRANSIZ GEMİSİ

Fransız sismik araştırma gemisinin Türk karasularına bir Yunan fırkateyni eşliğinde girme çabasını “iyi niyetli olmayan bir girişim” olarak nitelendiren Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu gemi bizim kıta sahanlığımızda bilimsel araştırma yapmak için bizden izin isteseydi bunu olumlu bir şekilde değerlendirirdik. Bizim gemilerimiz de başka yerlerde araştırma yapabilir. Biz bunlara kapalı bir ülke değiliz, yeter ki bizim kıta sahanlığımıza saygı duysunlar” dedi.



YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dendias’ı kabulü sırasında bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Atina’da yaptığımız görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımızı da Başbakan Mitoçakis ile bir araya getireceğiz. Bu belki yüksek stratejik toplantı olabilir, belki yüksek bir görüşme olabilir. Bunun formatı konusunda ilerleyen dönemde gelişmelere göre istişare edip kararlaştırırız.”

MISIR İLE BAKANLIK DÜZEYİNDE İLİŞKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır’la temasların kopmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasında bakanlar düzeyinde temaslarda bulunulabileceğini söylediğini kaydederek, kendisinin de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile uluslararası toplantılarda bir araya geldiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Şükri’yle birlikte 2019 yılında BM Genel Kurulu toplantıları sırasında yol haritasına üzerine çalıştıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında artık ilişkilerin dışişleri bakanlıkları seviyesinde sürdürülmesine karar verildiğini belirterek, mayıs ayının ilk haftasında bakan yardımcıları düzeyinde görüşmelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

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