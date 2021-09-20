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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

#Mevlüt Çavuşoğlu#Bahreyn#Abdullatif Bin Raşid Al Zayani
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ile bir araya geldi.

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AA / 21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zayani ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından, "İlişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğiz. İş birliğimizi özellikle turizm ve sağlık alanlarında ilerletmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, "Göreve yeni başlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia’yı bir kez daha tebrik ettik. Pandemiye rağmen ticaretimiz iki katına çıktı. İvmeyi sürdüreceğiz. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmek için kendisini Ankara’ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile görüştükten sonra ise "Ticaret ve yatırımı teşvik edecek anlaşmaları tamamlayacağız. Terör, örgütlü suç ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğini artıracağız." açıklamasını yaptı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Bahreyn#Abdullatif Bin Raşid Al Zayani