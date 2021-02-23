AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Bayramov ile iş birliği imkanlarını ve Yukarı Karabağ'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu paylaşımında, "Azat edilen toprakların imarı ve kalkınması için desteğimiz sürecek. Yakında kimlikle seyahati başlatacağız." ifadesini kullandı.