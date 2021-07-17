Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afgan kardeşlerimiz için Kabil görevine hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” konulu konferansın genel oturumunda konuştu.



İPEKYOLU ZAMANI

Çavuşoğlu, “bağlantısallığın” yeni moda bir kelime olduğunu ancak her zaman ticaretin, refahın ve etkileşimin önemli bir faktörü olduğunu belirterek, “İpek Yolu’nun yüzyıllardır bölgemiz için ne anlama geldiğini hatırlayın. Şimdi, modern İpek Yolu’nun zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel işbirliği, altyapı yatırımı ve güvenlik sorunlarının ele alınması gerektiğini belirten bakan, Afganistan’da kötüleşen duruma dikkati çekekerek “Afganistan’da barış olmadan kıtamızda gerçek bir barıştan söz edemeyiz. Barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz. Afgan kardeşlerimizin iyiliği için Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini ve yönetimini sürdürmeye hazırız” dedi. Bakan, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Zengezur Koridoru üzerinden bağlantı için yeni fırsatlar ortaya çıktığını belirterek, bunun Kafkasya’daki normalleşme için de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor