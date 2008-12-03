Dışişleri Bakanı Babacan Helsinki'de

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dışişleri Bakanı Ali Babacan, yarın yapılacak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 16. Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi.

Babacan ve beraberindeki heyeti, Helsinki Vanta Havalimanında Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Reha Keskintepe ve diğer yetkililer karşıladı.



Yarın başlayacak ve iki gün sürecek AGİT 16. Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu'nun (KİİP) ilk 5'li toplantısının teknisyenler seviyesinde yapılması bekleniyor. Ayrıca Bakan Babacan'ın, Minsk Grubu eşbaşkanlarının toplantısının ardından Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmesi öngörülüyor.



