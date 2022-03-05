Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

#Sedat Önal#ABD#Wendy Sherman
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABDli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile 5 Mart 2022 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Biden arasında mutabık kalındığı üzere, iki ülke arasında stratejik bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesini teminen önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar istişare edilmiştir. Ukrayna konusunda, Rusya'nın bu ülkeye karşı saldırısını reddettiğimiz ve bu kabul edilemez saldırının durdurulması çağrısında bulunduğumuz teyit edilmiştir. Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedat Önal#ABD#Wendy Sherman

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı