Dişi sayesinde artık görecek

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Kanada’da 13 yaşından beri kör olan 33 yaşındaki Brent Chapman’a “göz içinde diş” ameliyatı yapıldı. Doktorlar, görme yeteneğini geri kazandırabilmek için Chapman’ın gözlerine kendi dişi kullanılarak yapılmış bir lens yerleştirdi. Cerrahi, hastanın köpek dişlerinden birinin çıkarılıp içine bir optik lens yerleştirilerek göze takılmasını içeriyor. Ameliyatta, hastanın dişi çıkarıldıktan sonra dikdörtgen şeklinde törpüleniyor ve içine lensi yerleştirecek küçük bir delik açılıyor. Ardından hastanın gözündeki doku çıkarılıyor ve yerine iç yanaklardan alınan yumuşak doku dolduruluyor. Son olarak, dişin etrafındaki lens, yanak içine yerleştiriliyor.

‘BAZILARI DUYMAMIŞ OLABİLİR’

Birkaç ay sonra ikinci bir operasyonla bu diş, yanaktan çıkarılıp gözün ön kısmına dikiliyor. Dişin dentin yapısı, lensi gözle uyumlu hale getirmek için kullanılıyor ayrıca hastanın kendi dokularını içerdiği için vücudun reddetmesi gibi bir sorun yaşanmıyor. Operasyona katılan Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nden göz doktoru ve cerrah Dr. Greg Moloney, hastaların prosedürü duyduğunda genelde şok olduklarını belirterek, “Bu çok nadir bir operasyon, çoğu insan duymamıştır hatta bir göz cerrahıysanız bile duymamış olabilirsiniz” diyor.