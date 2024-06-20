Dış saldırıda birbirlerini savunma sözü... Putin, Kim ile stratejik ortak oldu

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Kuzey Kore’ye bayram havasında geçen resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadan izole edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile baş başa vererek NATO’nun 5’inci maddesini andıran birbirini savunma anlaşması imzaladı. Böylece Rusya ile Kuzey Kore’ye yönelik dıştan herhangi saldırı yapılması durumunda iki ülke orduları birbirinin yardımına koşacak. NATO’nun 5’nci maddesi de herhangi bir üyeye yapılacak saldırıyı tüm ittifak üyelerine yönelik bir eylem olarak değerlendirilerek yardım edilmesini öngörüyor.

KUCAKLAYARAK KARŞILADI

Putin’in önceki akşam Kuzey Kore başkenti Pyongyang’a ayak bastığı andan itibaren başlayan seremoni Batı’ya gözdağı verme amacı taşıyordu. Kim Jong Un gecenin ilerleyen saatlerinde şahsen havalimanına gelerek uçaktan inen Putin’i kucaklayarak karşılaması büyük yakınlaşmanın sinyali oldu. Putin kortejinin geçtiği yollar onun portreleri ve Rus bayraklarıyla donatılırken, sokaklara dizilen Kore halkı “Putin, Rusya” sloganları attı.

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BATI’YA MİSİLLEME TAVRI

Dün sabah Kim’in başkentteki “Kimsusan” sarayında iki ülke arasında resmi görüşmeler başladı. Taraflar ‘Tam kapsamlı stratejik ortaklık’ adı verilen bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın Batı’nın tavrına misilleme niteliği taşıdığını söyleyen Putin, “Bugün önemli bir gün. Yaptığımız tam kapsamlı stratejik partnerlik anlaşması 1961, 2000 ve 2001 yılında aramızdaki tüm anlaşmaların yerine geçerek işbirliğimizi yeni seviyeye çıkartıyor. En önemlisi bundan böyle Rusya veya Kuzey Kore’ye dıştan herhangi saldırı düzenlenmesi durumunda ülkelerimiz orduları birbirinin yardımına koşacak. Ukrayna savaşında ABD ve NATO müttefikleri her geçen gün belirlenen kural ve kırmızı çizgileri aşarak Kiev rejimine F-16 savaş uçakları dahil modern silahlar vermeyi düşünüyor. Rusya topraklarını vurma izinleri çıkartıyor. Gerekli hazırlıklarımızı yapmak zorundayız” dedi.

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YAPTIRIMDAN VAZ MI GEÇECEK

Rusya’nın Kuzey Kore ile dün yaptığı anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin yürürlükte olan Kuzey Kore’ye yaptırım kararını da etkileyebilir. BM Güvenlik Konseyi, altında Rusya’nın da imzasıyla Kore’ye kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti. Siyasi gözlemcilere göre Putin’in bir sonraki adımı yaptırım kararından çekilmek olabilir. Putin-Kim zirvesinde liderlerin birbirine hediyeleri de oldu. Putin, Rusya’dan getirdiği “Aurus” marka makam aracını Kim’e hediye ederken, K.Kore lideri Putin’e yağlı boya portresiyle heykelini takdim etti.