Dış politikaya şahin atamalar: Trump’a PKK dostu güvenlik danışmanı

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı tercihleri ortaya çıktı. Dışişleri koltuğu için Florida Senatörü Marco Rubio’ya (53) hemen hemen kesin gözüyle bakılırken, Ulusal Güvenlik Danışmanı da Florida Kongre Üyesi Mike Waltz (50) oldu. Öte yandan Trump, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee’yi de ABD’nin yeni İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

YPG/PKK HAYRANI DANIŞMAN

Amerikan başkanlarının güvenlik politikalarında ve uluslararası ilişkilerde en büyük söze sahip koltuklardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na atanan Waltz, Afganistan işgali dahil 27 yıl ABD ordusunda görev yaptı ve “Yeşil Bereli” olarak Özel Kuvvetler’de bulundu. Waltz, Kongre üyeliği döneminde YPG/PKK’nın en büyük destekçilerinden oldu. YPG/PKK için “İsrail’den sonra onlar Ortadoğu’daki en iyi müttefikimiz onlardır” diyen Waltz, ABD’nin Suriye’den çekilmesine de şiddetle karşı. Müstakbel ABD ulusal güvenlik danışmanı, Suriye’den çekilmenin “stratejik bir hata” olacağını düşünüyor.

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TÜRKİYE’YE YAPTIRIM İSTEMİŞTİ

50 yaşındaki Kongre üyesi ayrıca 2019 yılında Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yaptığı sınır ötesi operasyon akabinde Türk ordusunun Suriye’yi işgal ettiğini öne sürmüş ve Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kabine üyelerine ve savunma sanayi satışlarına yönelik yaptırım uygulanması için yasa teklifi sunmuştu. Waltz ayrıca Amerika ile “omuz omuza savaşan” YPG/PKK teröristlerinin ABD’ye özel vize ile girebilmeleri için de çağrıda bulunmuştu.

RUBIO DA SURİYE’DEN ÇEKİLMEYE KARŞI

ABD’nin müstakbel Dışişleri Bakanı da Suriye’den çekilmeye karşı. Rubio 2019 yılında “Kürt müttefiklerimizi terk edip Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararı, Suriye’nin ötesinde ciddi sonuçlar doğuracak ciddi bir hatadır” diyerek 45’inci ABD Başkanı Trump’ın çekilme kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

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İLK LATİN DIŞİŞLERİ BAKANI

Trump’ın Dışişleri koltuğu için seçmesine kesin gözüyle bakılan ve şayet adaylığı Senato tarafından onaylanırsa Küba kökenli göçmen çocuğu olan Rubio, ABD’nin ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olacak. Özellikle Çin, İran ve Küba konusunda oldukça şahin olan Floridalı Senatör, son birkaç yıldır ise Trump’ın söylemine yaklaşarak gereksiz savaşların bitirilmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili ise “Rusya’nın tarafında değilim ama ne yazık ki gerçek şu ki Ukrayna’daki savaşın sona ermesi müzakere bazlı bir çözümle olacak” diyerek Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alamayacağını söyledi. Rubio ayrıca bu yıl Ukrayna’ya gönderilmesi oylanan yardım paketine “hayır” oyu veren 15 Cumhuriyetçiden biri olmuştu. Waltz da Ukrayna’da savaşın diplomatik bir çözümle bitmesi gerektiğine inanıyor. Fakat Waltz Ukrayna’nın elindeki uzun menzilli silahların Rusya topraklarının içinde kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması yönünde de görüş bildirmişti.

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İSRAİL’E DOST İRAN’A DÜŞMAN İKİLİ

2011 yılından bu yana Florida Senatörü olan Marco Rubio, İsrail konusunda taraftarlığından taviz vermiyor. İsrail’in Gazze’de öldürdüğü 10 binlerce sivil için “Hamas’ın suçu” diyen Rubio, geçen aralık ayında “ellerine geçirebildikleri Hamas’ın her unsurunu yok etmelerini istiyorum. Bu insanlar vahşi hayvanlar” demişti.Mike Waltz da sıkı bir İsrail yanlısı. ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e fazla baskı uyguladığını savunan Waltz, İsrail’in geçen ay İran’a yaptığı saldırıda petrol sahalarını vurması gerektiğini de söylemişti. Müstakbel ulusal güvenlik danışmanı ayrıca İran’ın nükleer tesislerinin vurulmasından da yana.

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ÇİN KONUSUNDA ÇOK SERTLER

Hem Rubio hem de Waltz, İran konusunda olduğu gibi Çin konusunda da çok sert. Waltz, 2018’de Kongre’de koltuğuna oturduğundan beri, ABD’nin Çin’den gelen kritik minerallere olan bağımlılığını azaltmak ve Amerikan üniversitelerini Çin’in istihbarat faaliyetlerinden korumak için yasal mevzuatın hazırlanmasında öncü rol oynadı. Müstakbel ulusal güvenlik danışmanı, Çin’i “ABD’ye yönelik varoluşsal tehdit” olarak görüyor. Rubio ise görevi devralması durumunda Çin tarafından yaptırıma uğramış ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak. Rubio, Çin’deki Uygur Türklerinin ürettiği malların ithalatını engellemeye çalışan bir yasa tasarısını desteklemiş ve bu tasarı daha sonra Biden tarafından imzalanarak yasalaşmıştı.