Dış politikada yeni dönem hazırlığı

Edinilen bilgiye göre, hükümette, ABD ve AB ile ilişkilerdeki yeni dönemle ilgili bir dizi toplantı yapıldı. Toplantılarda, ABD’nin Türkiye’ye dönük yaptırımları değerlendirilirken, ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden yönetimiyle bir süre önce başlatılan temaslar ele alındı. Atılan adımlarda öncelik ekonomi ve savunma olarak belirlendi.

EKONOMİ ÖNCELİK: AK Parti kurmayları, “Pandemiden dolayı dünyada yatırım amaçlı kullanılamayan, çok para var. Bu paranın değerlendirilmesi için yatırım yapılacak alanlar aranıyor. Türkiye de yapısal adımlarını atarak, yeniden yatırım için cazip ülke olmaya çalışacak. ABD ile yeni dönem ilişkilerin yeniden oluşturulmasında bunun önemli bir etkisi olacak” dediler.

SAVUNMA ALTERNATİFLERİ: Toplantılarda, ABD’nin savunma alanında getirilen sınırlandırmalara rağmen yeni yönetimle, farklı savunma sistemleri konusunda alternatifler oluşturulabileceği konuşuluyor. Türkiye’nin elini zayıflatmayacak, ara formüller geliştirileceği iddia ediliyor. Bunun için arka kapı diplomasisi yürütüldüğü ve şu anda da temasların sürdüğü belirtildi.

AB İÇİN ATILACAK ADIMLAR: AB’nin Türkiye’yle ilgili verdiği son kararda Almanya Başbakanı Angela Merkel’in olumlu etkisi de toplantılarda değerlendirildi. Merkel’in kapalı kapılar ardında Türkiye’ye sahip çıkması, İtalya ve İspanya’nın Almanya’ya destek vermesinin önemi belirtiliyor. Fransa’nın tavrının, AB liderleri tarafından da destek görmediği ve eleştirildiği saptaması yapılıyor. Yeni dönem ilişkilerinin geliştirilmesi için AB’nin özellikle altını çizdiği reform adımlarının bir an önce atılması gerektiği ifade ediliyor. Bu adımlarda cumhur ittifakı ortağı, MHP’nin etkisi de tartışılıyor.