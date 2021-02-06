Dış politikada Biden'ın ilk 10'u

İşte Biden’ın öne çıkardığı bazı başlıklar:

1- AMERİKA GERİ DÖNDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmasında Biden, “Dünyanın bugün duymasını istediğim mesaj şu: Amerika geri döndü. Diplomasi dış politikanın merkezine geri döndü” dedi. Biden, “Amerika’nın ortaklıkları bizim en büyük servetimizdir. Diplomasiyle liderlik etmek demek müttefiklerimizle ve ortaklarımızla omuz omuza olmak demektir” dedi. Uluslararası kurumlara geri dönüş işareti veren Biden, gerektiğinde hasımlarla diplomasi yoluyla görüşeceklerini de belirtti.

2- RUSYA’YA HESAP SORACAĞIZ

Çin ve Rusya’da ‘otoriterizmin arttığına’ işaret eden Joe Biden, “Rusya’dan hesap sorma konusunda tereddüt etmeyeceğiz” dedi. Rus muhalif Aleksey Navalny’nin hapse atılmasının ve düzenlenen protesto gösterilerinde barışçıl toplanma hakkının ihlal edilmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Biden, “Navalni yolsuzlukları ortaya çıkardığı için hedef alındı” dedi ve muhalif siyasetçinin derhal serbest bırakılmasını istedi.​

3- ÇİN EN CİDDİ RAKİBİMİZ

Çin’i ‘en ciddi rakip’ diye nitelendiren Joe Biden, ABD refahı, güvenliği ve demokratik değerlerine yönelik zorlukları doğrudan ele alacaklarını belirterek “Çin’in ekonomik tacizleri, saldırgan, zorlayıcı faaliyetleriyle baş edeceğiz, Çin’in insan hakları ve entelektüel mülkiyet ihlallerine karşı duracağız” dedi. Biden, ABD’nin yararına olduğu durumlarda ise Çin ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

4- SUUDİLERE DESTEĞE SON

Başkan Joe Biden, Yemen’de Suudi Arabistan’ın Şii Husilere karşı operasyona verilen tüm desteğin çekileceğini, buna silah satışının da dahil olduğunu kaydetti. Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına yönelik desteğin ise süreceğini söyleyen Biden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine rağmen Riyad’a desteğini sürdüren Trump politikasından uzaklaşmış oldu.

5- ASKERİ GÖZDEN GEÇİRME

Biden, ABD’nin diplomatik liderliğinin yeniden sağlanması için Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu konuda bir “küresel konum değerlendirmesi” yapacağını belirtti. Asker konuşlandırılmasının dış politikayla uyumlu olmasını gerektiğini belirten Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın incelemesi devam ettiği sırada Almanya’dan asker çekme faaliyetlerinin ise dondurulacağını kaydetti.

6- İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ VURGUSU

ABD’nin gücünün kaynağı olduğunu söylediği özgürlük, fırsat eşitliği, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve herkese itibarlı davranılması gibi değerlerin son yıllarda büyük baskı altına girdiğini belirten Biden, “ABD halkı bu dönemden daha güçlü ve donanımlı çıkarak tüm dünyada demokrasiyi savunacak” dedi. Geçen hafta Myanmar’da düzenlenen darbeye işaret eden Joe Biden, “Demokraside, kimse zorla halkın iradesi ya da güvenilir seçim sonuçlarını değiştirmeye kalkmamalıdır. Burma ordusu ele geçirdiği güçten vazgeçmeli, gözaltına aldığı aktivist ve yetkilileri serbest bırakmalı, haberleşme kısıtlamalarını kaldırmalı ve şiddetten uzak durmalıdır” dedi.

7- KÜRESEL KRİZLERDE İŞBİRLİĞİNE DÖNÜŞ

“Uluslararası kurumlarda rolümüzü yeniden belirleyeceğiz, güvenilirliğimizi ve ahlaki otoritemizi yeniden sağlayacağız” diyen Joe Biden, bu çerçevede Paris İklim Anlaşması’na geri dönmek için kararname imzaladığını hatırlattı. Nisan ayında iklim zirvesi yapacaklarını ifade eden Biden, “Amerika bu varoluşsal krizle mücadeleye liderlik etmeli. Bu da tıpkı pandemiyle mücadele gibi küresel düzeyde işbirliği gerektiriyor” diye konuştu.

8- YILDA 125 BİN MÜLTECİ ALINACAK

Krizler nedeniyle dünya çapında 80 milyondan fazla yerinden yurdundan olmuş kişinin acı çektiğini belirten Biden, ABD’ye yılda 125 bin mülteci kabul edilmesi için kararname imzaladığını söyledi.

9- LGBTI HAKLARINA DESTEK

ABD’nin ahlaki liderliğini onarmak istediğini belirten Biden, kurumların LGBTI meselelerinde liderliği geri alması ve bunu uluslararası seviyede de yapmaları için başkanlık kararnamesi imzaladığını belirtti. Biden, söz konusu bireylerin suçlu muamelesi görmesini önlemek ve haklarının korunmasını temin için çalışacaklarını belirtti.

10- AMERİKA İÇİN DİPLOMASİ ÖNEMLİ

ABD Başkanı Joe Biden, artık yurtdışında bir adım atılırken Amerika’da çalışan orta sınıfı nasıl etkileyeceğini de düşünmek gerektiğini söyledi. Biden, “Diğer ülkelerde ekonomik gelişme için yatırım yaptığımızda, ürünlerimiz için yeni pazarlar oluşturuyoruz, istikrarsızlık, şiddet ve kitlesel göç ihtimalini azaltıyoruz” dedi.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları uluslararası seviyede yankılandı.







Rusya: Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, Biden’ın açıklamasında kullandığı tonun oldukça sert olduğuna dikkat çekerek, “Biz, hâlihazırda böylesi büyüklük taslayan açıklamaları dikkate almayacağımızı söylemiştik” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan: Biden’ın ABD’nin Yemen’deki operasyonlara desteğini sona erdirmesinin ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Süleyman, ülkesinin İran destekli Husilerle mücadelede Yemen hükümetine verdikleri askeri ve siyasi desteğe devam edeceğini belirtti. Savunma Bakanı Yardımcısı ayrıca, Yemen’de; Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, BMGK’nın 2216 sayılı kararı ve Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarına dayalı kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için sarf edilen diplomatik çabaları da desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Avrupa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dün ikili videokonferans görüşmesinde de Biden’ın açıklamaları gündeme geldi. Almanya, ABD ile iyi transatlantik ilişkiler isterken, Macron, uluslararası çıkarlar konusunda Avrupa’nın daha otonom olmasını istiyor.