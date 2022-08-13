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Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti! 'Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti'

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#Jonathan Lancaster#Treacher Collins Sendromu#İngiltere
Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 16:53

50 binde 1 kişide görülen Treacher Collins Sendromu'na sahip olan ve ailesi tarafından doğduktan 36 saat sonra terk edilen 37 yaşındaki Jonathan Lancaster, yıllar boyunca nefret ettiği yüzü ile barışma hikayesini insanlarla paylaştı. Genç adamın anlattıkları kendisi ile aynı duruma sahip insanlar da dahil bir çok kişi için ilham kaynağı oldu.

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Treacher Collins Sendromu (TCS) adı verilen nadir bir genetik bozukluğa sahip olan Jonathan Lancaster yıllardır kendisi ile aynı durumda olan insanlara yardım etmek ve TCS'ye karşı farkındalık yaratmak için çaba veriyor.

50 binde 1 kişide kalıtsal nedenlere bağlı olarak görülen yüz kusurlarına sahip olan Jonathan, yıllar boyunca dış görüntüsü ile verdiği mücadeleden sonra kendisini nasıl sevmeye başladığını ve gerçek ailesiyle ilgili bilinmeyen detayları Insider'a anlattı.

37 yaşındaki adamın anlattıkları kendisi ile aynı durumdaki insanlar için ilham kaynağı oldu ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti

ÖZ AİLESİ DOĞDUKTAN 36 SAAT SONRA TERK ETTİ

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Doğduktan sadece 36 saat sonra öz anne babası tarafından dış görünüşü nedeni ile terk edildiğini anlatan Jonathan, kendisini evlat edinen annesi Jean'in onun dış görünüşünü umursamadığını söyledi:

"Annem beni iki haftalıkken evine götürdü. Yetkililer ona daha önce durumumu anlatmış ve kendisi benimle tanışmayı çok istediğini söylemiş. Bana her zaman beni ilk gördüğünde gülümsemeden edemediğini anlatır."

"25 YAŞINA KADAR OKUMAYA CESARET EDEMEDİM"

Annesi ona kibar bir şekilde biyolojik ailesinin durumu ile ile baş edemediğini söylese de Jonathan yaşı ilerledikçe ailesinin onu kabullenmekte zorlandığını anladı.

25 yaşına gelene kadar evlat edinme evraklarını okumaya cesaret edemediğini söyleyen Jonathan,"10 yıldan fazla süre kendimden nefret ettikten sonra artık görünümümü seviyorum ama ailemin kararını okumak benim için yine de zordu" dedi ve şöyle devam etti;

"Evraklarda isimleri ve imzaları vardı. O zamanlar ikisi de 20'li yaşlardaydı. Sosyal hizmetlere beni ailelerinin diğer üyeleri ile tanıştırmak istemediklerini söylemişler."

Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti

Jonathan sosyal medya hesabından sık sık çocukluk fotoğraflarını paylaşıyor...

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"ÇOCUKLAR BANA DOĞUM GÜNÜMÜN CADILAR BAYRAMI OLDUĞUNU SÖYLERDİ"

Kendisini evlat edinen kadının harika bir iş çıkardığını anlatan genç adam, çocukluk çağında çok fazla sorun yaşamadığını ancak lisede kendi yaşıtları tarafından bazı zorbalıklara uğradığını anlattı:

"Çocuklar benim gibi birini daha önce hiç görmemişlerdi. Bana benim doğum günümün cadılar bayramı olduğunu söylerlerdi. İyi kötü bir şekilde idare ettim. Ergenlik çağında öfkemin çoğu aileme karşıydı. 'Bana bunu nasıl yapabilirler' diye düşünürdüm. 18 yaşımdayken spor bilimi okumak için üniversiteye gittim. Ama karanlık duygular hayatımı ele geçirdiği için çoğunlukla insanlardan saklanıyordum"

Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti

"BİR KIZ BENİ ÖPTÜKTEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

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Zor bir lise hayatı geçiren Jonathan'ın hayatı 21 yaşındayken sonsuza kadar değişti. Üniversitede okurken bir barda işe başlayan genç adam, buradaki iş arkadaşına aşık oldu. Ancak 'dünyanın en havalı kızı' olarak düşündüğü kadının kendisi ile ilgilenebileceğini hayal dahi etmemişti.

"Bir akşam bir şeyler içmek için dışarı çıktık. Eğilip beni öptü, yüzümü sevdiğini söyledi ve ben de yıllarca kötü bir şey olduğunu düşündüğüm yüzümü sevmeye başladım "

Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti

TCS SENDROMLU YÜZLERCE ÇOCUKLA GÖRÜŞTÜ, DÜNYAYI DOLAŞTI

Yüz farklılıklarının benimsenmesi için yaptığı çalışmaları anlatan Jonathan aynı sendroma sahip yüzlerce çocukla görüştüğünü, topluluklar içinde konuşmak için dünyayı dolaştığını anlattı ve "Benim çığır açan şey, insanlar bana baktıklarında bunun olumsuz olduğunu düşündüğümü fark etmemdi. Gerçek şu ki, insanların kafalarında ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." dedi.

Ailesi görünüşü nedeni ile doğduktan 36 saat sonra terk etti Bir kız beni öptükten sonra hayatım değişti

BİYOLOJİK AİLESİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ ANCAK YİNE REDDEDİLDİ

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Kendisine zorbalık yapan insanlara kin beslemediğini anlatan adam,2009 yılında biyolojik ailesine bir mektup göndererek iyi olduğunu söyledi. Ancak ailesi onu yine reddederekiletişim kurmak istemediklerini belirtti.

Ailesine kızgın olmayan ve affedilecek bir şey olmadığını düşünen Jonathan, "Beni bu dünyaya getirdiler, bana verdikleri hayatı yaşamalıyım. Bulunduğum yere gelmek için uzun bir yolculuk yaptım ancak şimdi neşe dolu bir yerdeyim." dedi.

TRECHER COLLINS SENDROMU (TCS) NEDİR?

Treacher Collins Sendromu (TCS), uterodaki kemik ve doku gelişimlerini etkileyen ve bu nedenle yüzde şekil bozukluklarına sebep olan bir rahatsızlık. Yüzde 60’ında genetik aktarımdan bağımsız tesadüfi bir gen bozukluğu söz konusu olabiliyor, yüzde 40’ında ise anne-babadan aktarılan genler sebep oluyor.

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Treacher Collins Sendromu, yüzdeki kemik ve yumuşak doku gelişimini etkiler, anormal şekilli kulaklar, yanaklar, göz kapakları ve çenelere neden olabilir. Ağır vakalarda ise işitmeyi bozabilir ve hava yolu tıkanıklığına sebebiyet verebilir.

Haberin fotoğrafları Jonathan Lancaster'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

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#Jonathan Lancaster#Treacher Collins Sendromu#İngiltere

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