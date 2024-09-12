Dış basında Türkiye iddiaları: ‘Ankara Somali’ye uzay üssü planlıyor’

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Bloomberg’in iddiasına göre Ankara, 8 Şubat’ta “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması” imzaladığı Somali ile ilişkilerini daha geliştirmek istiyor. Bu çerçevede Türkiye’nin balistik füze programının uzun menzilli testler gerektirdiği, Somali’nin Afrika anakarasının doğu ucundaki konumunun Hint Okyanusu’na doğru atış yapmak için ideal olduğunu belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022’de yerli üretim Tayfun füzelerinin menzilinin 560 kilometrenin üzerine çıkarılması için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu.