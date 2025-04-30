Dış basın Türkiye-İtalya görüşmesini nasıl gördü? 'Savunma ve ekonomi alanlarında iş birliği'

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Roma’da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla bir iş forumu gerçekleştirildi. Foruma, iki ülkeden çeşitli sektörlerin temsilcilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de katıldı.

Meloni, İtalya ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkide ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, temel bir unsur olduğuna inandıklarını, bugünü yeni bir başlangıç noktası olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Ticaret Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için teşekkür etti.



DÜNYA BASINI GENİŞ YER AYIRDI

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Dünya basını, Meloni ve Erdoğan arasındaki görüşmeye geniş yer ayırdı. Gazete ve televizyonlar İtalya ve Türkiye'nin ticaret ve teknolojiden savunmaya kadar Avrupa, NATO ve Akdeniz için stratejik etkileri olan kapsamlı bir ortaklığa hızla ilerlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birincisini 2008'de Türkiye'de icra ettikleri hükümetlerarası zirve mekanizmasının aradan geçen sürede ülkeler arasındaki çok boyutlu siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomide de önemli ilerleme kaydedilmesine katkı sağladığını belirtti.

AFP: ERDOĞAN VE MELONİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME SÖZÜ VERDİ

Fransız haber ajansı AFP, iki liderin, ticaret hacmini 45 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini, ikili zirvede Ukrayna savaşı ve Ortadoğu’daki gelişmelerin görüşüldüğünü bildirdi.

AFP'nin İtalyan hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü yaptıkları görüşmede Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ikili ticaretin yıllık 45 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

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Roma'daki hükümet kaynakları, iki liderin Ukrayna'daki savaş ve Ortadoğu'daki gerilimler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Liderlerin ikili görüşmesinin ardından bakanlar düzeyinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu zirve, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Birliği'nin NATO üyesi Türkiye ile güvenlik ilişkilerini derinleştirme çabaları kapsamında gerçekleşti."

TGCOM24: İTALYA-TÜRKİYE ZİRVESİ... ORTA VADEDE 35 MİLYAR EUROLUK TİCARET

İtalya merkezli TGCOM24, görüşmede Ukrayna, savunma ve göç politikaları dahil olmak üzere ikili anlaşmaları güçlendirme kararı alındığını belirtti. Gazete, iki ülkenin orta vadede ticaret hacmini 35 milyar euroya çıkarmayı hedeflediğini vurgulayarak, Ankara ve Roma arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşeceği yorumunu yaptı.

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TGCOM24, Meloni-Erdoğan'ın çoğu konuda benzer görüşlere sahip olduğuna dikkat çekerek, şunları aktardı:

"Roma'da gerçekleşen dördüncü İtalya-Türkiye Hükümetlerarası Zirvesi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi amacıyla düzenlendi. Savunma ve ticaret gibi temel sektörlerde iş birliğinin artırılması zirvenin ana gündem maddelerini oluşturdu.

Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları ikili görüşmede, göçmen sorunundan Ukrayna'daki savaşa kadar uluslararası gündemin önemli başlıklarını ele aldı. Taraflar bu konularda ortak bir tutum benimsedi.

Zirvede, İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin orta vadede 35 milyar avroya çıkarılması temel hedef olarak belirlendi. Bu hedef, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geleceği açısından önem taşıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayii alanında hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

KATHİMERİNİ: MELONİ VE ERDOĞAN YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞTÜ

Yunan Kathimerini gazetesi, Meloni’nin görüşmelerden memnuniyet duyduğunu ve ikili temasların verimli geçtiğini yazdı. Haberde, Erdoğan’ın savunma, enerji ve Akdeniz’de iş birliği çağrısı yaptığına dikkat çekildi.

Kathimerini, İtalya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin ilerletildiğini belirterek, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Meloni, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapılan ikili görüşmenin 'özellikle verimli' geçtiğini söyledi.

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Erdoğan, savunma, ekonomi, enerji ve Akdeniz'de daha yakın iş birliği çağrısında bulunarak, "Avrupa'da enerji ve güvenlik sektörünün genişleyeceği şu dönemde, payımıza düşeni almak için birlikte çalışmamızın bizim de menfaatimize olduğuna inanıyorum" dedi.

İki ülkenin hedefi 40 milyar dolarlık ticaret hacmi. İkili ticaretin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gündeminde mülteci sorunu ve Gazze'de ateşkes yer alıyordu. İtalya ve Türkiye, bu görüşmeyle ortaklıklarını ilerletme yönünde yeni bir adım attı."

İş forumuna son derece kalabalık ve nitelikli bir katılım olduğunu belirten Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmayı, bu iş forumunun çalışmalarını selamlamayı özellikle istedik. Çünkü ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz. İki ülke olarak, Akdeniz-Avrupa bağlamında müttefik ve dostuz" diye konuştu.

L'UNİONE SARDA: HEDEF 35 MİLYAR EUROLUK TİCARET

İtalyan gazetesi L’Unione Sarda, iki ülkenin orta vadede 40 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediğini aktardı. Haberde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması, Gazze’deki krizin çözümü ve Avrupa’nın endüstriyel kapasitesinin artırılması gibi konularda ortak görüş bildirildiği bilgisi verildi.

Görüşmede ekonomi ve savunma alanlarındaki iş birliğiyle birlikte uluslararası konuların da ele alındığını söyleyen İtalyan gazetesi, şunları bildirdi:

"İtalya ve Türkiye, dördüncü Hükümetlerarası Zirve'de orta vadede 40 milyar dolar (35 milyar euro) ticaret hacmine ulaşmayı temel hedef olarak belirledi. Başbakan Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen zirvede, iki ülke Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması, Gazze krizinin çözümü ve Avrupa-Akdeniz endüstriyel özerkliğinin güçlendirilmesi konularında ortak pozisyon aldı.

Zirvede imzalanan mutabakat zaptı kapsamında dikkat çeken anlaşmalardan biri, İtalyan kredi kuruluşu Sace'nin Limak Grubu ve Yapı Merkezi ile Türkiye ve Afrika'daki altyapı projeleri için yaptığı iş birliği oldu."

TIMES OF ISRAEL: MELONİ'NİN SAVUNMADAKİ ÇİFTE STANDARDI... İSRAİL'E HAYIR, ERDOĞAN'A EVET

Tel Aviv merkezli Times of Israel gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni arasındaki görüşmeyi "Meloni'nin çifte standardı... İsrail'e hayır, Erdoğan'a evet" başlığıyla okuyucularına sundu. Görüşmenin kapsamına ilişkin bilgiler aktarılan haberde, İtalya'nın İsrail'e karşı mesafeli dururken, Türkiye ile savunma ve ticaret alanında iş birliğini ilerletmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Gazete "Meloni'nin çifte standardı: İsrail'e hayır, Erdoğan'a evet" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi:

"İtalya, 7 Ekim'den itibaren İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdururken, Meloni liderliğindeki hükümet, Filistin'i açıkça destekleyen Erdoğan ile savunma anlaşmaları uygulamaya istekli."