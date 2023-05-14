Dış basın dakika dakika takip ediyor... Türkiye seçimleri dünyada birinci manşet

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Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekliyor.

Uluslararası haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'son dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor.

Al Jazeera 'İlk oylama sonuçları Erdoğan'ın rakibinin önünde olduğunu gösteriyor' dedi.

Al Jazeera muhabiri Sami Zeidan, şu ana kadar seçim merkezlerinde önemli bir güvenlik olayı veya usulsüzlük bildirilmediğini söyledi.

Zeydan, 'Maalesef üç kişi, bir sandık görevlisi ve iki seçmen, bu ülkeyi saran aşikar heyecan ve gerilim nedeniyle kalp krizi geçirdi' dedi.

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AP Bu gelişmeyi 'Erken sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığı ile duyurdu.

İngiliz BBC 'Erken seçim sonuçları Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi.

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YSK'nın seçim yasağını beklenenden erken kaldırdığını yazan Guardian haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Oyların yüzde 10'un biraz altında sayıldığı Türkiye'de Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59,5 oyla erken bir liderliği elinde tuttuğunu bildirdi.'

Oyların yüzde 25'inin sayıldığının altını çizen AFP 'Erdoğan yüzde 25,7'i sayılan oyların yüzde 54,3'ünü alırken, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39,8 oy aldı' dedi.

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Yunan In.gr, gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı. Kathimerini 'Oyların yüzde 25'e yakını sayılırken, Erdoğan'ın önde olduğu görülüyor' dedi.

Middle East Eye 'İlk sonuçlar geldi, oyların yüzde 9,1'i sayıldı. Erdoğan: yüzde 59,5, Kılıçdaroğlu: yüzde 34,8, Oğan: yüzde 5,1' dedi.

CNN Yunanistan ise 'Sayılan oyların %27,9'unda Erdoğan oyların %53,6'sını, Kılıçdaroğlu %40,4'ünü aldı' bilgisini okurları ile paylaştı.

Euronews 'Devlet ajansının ilk sonuçlarına göre Erdoğan önde görünüyor' dedi.