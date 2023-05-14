DÄ±ÅŸ basÄ±n dakika dakika takip ediyor.... Bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±, Son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelesi, 100 yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli seÃ§imi

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2023 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 28. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in oy kullanma iÅŸlemi bu sabah 08:00 itibari ile baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye sandÄ±k heyecanÄ± yaÅŸarken dÃ¼nyadaki tÃ¼m gÃ¶zler de Ã¼lkemize Ã§evrildi.

UluslararasÄ± ajanslar, gÃ¶rsel ve dijital medya yayÄ±nlarÄ±nda TÃ¼rkiye seÃ§imleriyle ilgili geliÅŸmeleri dakika dakika duyururken, gazeteler TÃ¼rkiye seÃ§imlerini ana sayfalarÄ±ndan ve manÅŸetlerinden takip ediyor.

AP: TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°NÄ°N 100. YIL DÃ–NÃœMÃœNDEKÄ° SEÃ‡Ä°MLERDE 64 MÄ°LYONDAN FAZLA KÄ°ÅžÄ° SANDIK BAÅžINDA

ABD merkezli haber ajansÄ± Associated Press (AP) TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan seÃ§imlerde yurtdÄ±ÅŸÄ± seÃ§menler dahil 64 milyondan fazla kiÅŸi oy kullanma hakkÄ±na sahip olduÄŸuna dikkat Ã§ekti ve seÃ§imlerin uluslararasÄ± basÄ±nda ilgiyle takip edildiÄŸini yazdÄ±.



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Aljazeera TÃ¼rkiye seÃ§imlerini aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bloktan dakika dakika takip ediyor.

TÃ¼rkiye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden sandÄ±k baÅŸÄ±ndaki insanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan gazete, TÃ¼rkiye'nin 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§tiÄŸini vurguladÄ± ve ilk turda adaylarÄ±n yeterli oyu alamamasÄ± durumunda 28 MayÄ±s'ta ikinci tur seÃ§imlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GUARDÄ°AN: MODERN TÃœRKÄ°YE'NÄ°N 100 YILLIK TARÄ°HÄ°NDEKÄ° EN Ã–NEMLÄ° SEÃ‡Ä°M

Ä°ngiliz Guardian gazetesi "TÃ¼rk halkÄ±, modern TÃ¼rkiye'nin 100 yÄ±llÄ±k tarihindeki en Ã¶nemli seÃ§imlerden birinde oy kullanmaya baÅŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ± haberinde sandÄ±klarÄ±n sabah 08:00'da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve akÅŸam saat 17:00'da kapanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



WASHÄ°NGTON POST: TÃœM DÃœNYA Ä°ZLÄ°YOR

ABD'li Washington Post gazetesi TÃ¼rkiye seÃ§imlerini manÅŸetinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bir fotoÄŸrafÄ± ile duyurdu.



TÃ¼rkiye'deki seÃ§imlerin tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan heyecanla izlendiÄŸini vurgulayan gazete, 20 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten ErdoÄŸan ileKÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±ndaki yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±kÄ± geÃ§eceÄŸini belirtti.

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CNN: SON YILLARIN EN BÃœYÃœK MÃœCADELESÄ°

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k yayÄ±n organÄ± CNN, sabah saat 08:00 itibari ile oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve bu seÃ§imin son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelesi olduÄŸunu belirtti.

"BÄ°R DÃ–NÃœM NOKTASI"

Washington merkezli haber sitesi Al Monitor, 'bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye seÃ§imlerine katÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸuna dikkat Ã§ekerken, Bloomberg, 'TÃ¼rk halkÄ± bir kuÅŸaÄŸÄ±n en Ã¶nemli seÃ§imleri iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor' ifadesini kullandÄ±.Â

Alman Zeit gazetesi 60 milyondan fazla seÃ§menin bugÃ¼n Ã¼lkenin kaderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸini yazdÄ±. OylamayÄ± AGÄ°T ve Avrupa Konseyi'nden uluslararasÄ± gÃ¶zlemcilerin izleyeceÄŸini vurgulayan gazete seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinde ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.



ZDF kanalÄ± 'tarihi seÃ§im' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye seÃ§imlerini dakika dakika takip ederken "NATO Ã¼lkesindeki oylama uluslararasÄ± alanda da yakÄ±ndan takip ediliyor." ifadelerini kullandÄ±.



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Fransa basÄ±nÄ±nÄ±n da en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddelerinden biri TÃ¼rkiye seÃ§imleri oldu.Le Monde gazetesi TÃ¼rkiye seÃ§imleri ile ilgili bilgi vererekifadelerini kullandÄ±.

Ä°SVEÃ‡ BASINI: REKOR KATILIM BEKLENÄ°YOR

TÃ¼rkiye'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±nÄ± merakla bekleyen Ã¼lkelerden biri olan Ä°sveÃ§ basÄ±nÄ± oy verme iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± 'son dakika' olarak duyurdu.

Dagens Nyheter gazetesi seÃ§ime rekor katÄ±lÄ±mÄ±n beklendiÄŸini belirterek 61 milyon kiÅŸinin bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gideceÄŸini yazdÄ± .



SEÃ‡Ä°MLER YUNAN GAZETELERÄ°NÄ°N MANÅžETLERÄ°NDE

TÃ¼rkiye'den bir hafta sonra sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye hazÄ±rlanan Yunanistan da seÃ§imleri yakÄ±ndan takip ediyor...

CNN Yunanistan TÃ¼rkiye seÃ§imlerini manÅŸetinden duyurdu.

SandÄ±k baÅŸÄ±nda oy kullanan bir vatandaÅŸÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullanan yayÄ±n organÄ± "Son 100 yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli seÃ§iminin ilk tahminleri saat 21:00'den sonra aÃ§Ä±klanacak. AkÅŸam geÃ§ saatlerde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turuna gerek olup olmayacaÄŸÄ±nÄ±n netlik kazanmasÄ± bekleniyor " ifadelerini kullandÄ±.



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Ethnos gazetesi seÃ§imde yaklaÅŸÄ±k 5 milyon gencin ilk kez oy kullanacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerken, Skai televizyonu seÃ§imin son dÃ¶nemin en Ã¶nemli yarÄ±ÅŸlarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.