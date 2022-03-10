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Dış basın Antalya'daki tarihi zirveyi nasıl gördü? 'Savaşın dengeleri değişebilir'

#Rusya#Ukrayna#ANTALYA
Dış basın Antalyadaki tarihi zirveyi nasıl gördü Savaşın dengeleri değişebilir

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bugün Antalya'da bir araya gelmesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Dış basın Antalya'daki gelişmeleri dakika dakika okuyucuları ile paylaşırken Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceği iddia edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde dünyanın tüm gözü Antalya'da yapılan zirveye çevrilmişti. Bugün savaşın iki tarafından üst düzey yetkililer ilk kez aynı masada karşı karşıya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ayrı ayrı açıklama yaptı.

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Lavrov görüşme sonrası Rusya'nın temastan kaçınmadığını belirterek, "Müzakerelerin kağıt üstünde kalmamasını, ciddi sonuç vermesini istiyoruz" dedi. Kuleba ise insani koridor çağrısına Rusya'dan bir cevap gelmesini beklediğini belirterek Ukrayna'nın liderler düzeyinde bir toplantıya hazır olduğunu söyledi.

SAVAŞIN DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

2 haftayı geride bırakan savaşta bakanların ilk kez bir araya gelmesi bugün dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Dış basın görüşmeleri manşetlerine taşırken şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceği iddia edildi.

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DİPLOMATİK TRAFİĞİN MERKEZİ TÜRKİYE

ABD'nin saygın gazetesi New York Times, tarihi zirvenin önemine vurgu yapan bir başlık attı. Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyuran NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.

Dış basın Antalyadaki tarihi zirveyi nasıl gördü Savaşın dengeleri değişebilir


WASHINGTON POST: ANLAŞMA YOK

Washington Post, "Ukrayna-Rusya görüşmelerinde anlaşma yok"  başlığı ile sunduğu Antalya'daki zirvenin, Moskova ve Kiev arasındaki en üst düzey ilk görüşme olduğunun altını çizdi.

FRANCE 24

Fransız medya kuruluşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşın başından bu yana arabuluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle gerçekleştirilen zirvenin savaşın ilk üst düzey görüşmesi olmasının önemine vurgu yaptı.

Dış basın Antalyadaki tarihi zirveyi nasıl gördü Savaşın dengeleri değişebilir

AL JAZEERA: LAVROV BATI'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Al Jazeera zirve haberini manşetten görürken "Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Ateşkes yok, Lavrov Batılı ülkelere ateş püskürdü" başlığını attı. Ünlü yayın kuruluşu, "Ukrayna'da kayıplar artarken Türkiye'deki üst düzey randevu ateşkes anlaşması olmadan bitti" ifadesine yer verdi.

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HAARETZ

İsrail’in en büyük gazetelerinden Haaretz, manşetine Kuleba’nın sözlerini taşıyarak "Ukrayna Dışişleri Bakanı, Lavrov'la görüşmesinde ateşkes için bir ilerleme kaydedilemediğini söylüyor" başlığını tercih etti ve zirveyi Ukrayna’nın gözünden aktardı. 

GUARDİAN: İLERLEME YOK

İngiliz The Guardian, bugünkü toplantının savaşın iki tarafı Ukrayna ve Rusya'nın üst düzey isimlerini bir araya getiren ilk buluşma olduğuna dikkat çektiği haberinde ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamadığını yazdı. 

Dış basın Antalyadaki tarihi zirveyi nasıl gördü Savaşın dengeleri değişebilir


DAİLY MAİL LAVROV'U ELEŞTİRDİ

İngiliz Daily Mail Gazetesi, bugünkü görüşmeler sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi ve Lavrov'un doğum hastanesinin bombalanması vahşetine ilişkin 'acıklı haykırışları' reddettiğini yazdı. Gazete Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 'insani koridor' çağrısını ve 'teslim olmayacağız' restini ön plana çıkardı. 

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CNN: İNSANİ KORİDOR VE ATEŞKES SONUCU ÇIKMADI

CNN International, kritik zirvenin insani koridor ve ateşkes konularında bir sonuç vermediğini sayfalarına taşıdı. Zirveyi yerinde takip eden muhabirlerinin imzasının taşıyan haber Kuleba ve Lavrov'un görüşmesinden bir anlaşma çıkmadığını vurguladı.

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