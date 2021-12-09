Diplomatik boykot kararı Çin'i çıldırttı! "Bunun hesabını ödeyecekler"

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ABD, Kanada ve Avustralya'nın ardından İngiltere de Çin'in insan hakları konusundaki sicili nedeniyle başkent Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot kararı aldı. Çin ise bu ülkelerin hata yaptığını ve "hesap vereceklerini" söyledi.

Dün konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin Wang, İngiltere'nin de boykota eklenmesinin ardından bu ülkelerin Olimpiyatları politik manipülasyon için kullandığını söylemişti.

ABD pazartesi günü, 2022 Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, Çin'e resmi temsilci gönderilmeyeceğini doğruladı, Amerikalı sporcuların ise olimpiyatlara katılabileceklerini ve hükümetin tam desteğini alacaklarını söyledi.

Bunun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Lijian Zhao, ABD'nin boykot kararının "yalanlara ve dedikodulara" dayandığını söylemiş ve "karşı önlemler alınacağını" duyurmuştu. Ancak bu önlemlere dair bilgi verilmedi.

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Zhao konuşmasında bu boykotun ikili görüşmelere ve işbirliklerine zarar vereceğini belirtti.

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ABD'nin "sporda politik tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiğini söyledi ve politikacıları spordan uzak durmaya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay etkinliğin diplomatik olarak boykot edilmesini değerlendirdiğini belirtmişti.

Psaki, ülkeye diplomat veya resmi heyet göndermenin, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'daki korkunç insan hakları ihlâlleri ve zulmü karşısında" hiçbir şey yokmuş gibi davranmak olacağını belirterek, "Bunu yapamayız" dedi.

Biden yönetiminin 2022 Kış Olimpiyatları'na yönelik diplomatik boykotu, 1980'de Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto etmek için sporcularını Moskova Olimpiyatları'ndan çektiği ABD'nin bir önceki boykotundan daha az yaptırım içeriyor.

Sovyetler Birliği ve müttefikleri, buna karşılık Los Angeles'ta düzenlenen bir sonraki 1984 Yaz Olimpiyatları'nı boykot etmişti.

Psaki, hükümetin "bu an için hazırlanan sporcuları cezalandırmanın doğru bir adım olduğunu" düşünmediğini, ancak 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyet göndermemenin "açık bir mesaj olacağını" söyledi.

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ABD, 2028'de Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyecek.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekilleri, Çin'in insan hakları ihlâllerini protesto etmenin bir yolu olarak boykot çağrısında bulunmuşlardı.

Bu nedenle diplomatik boykot kararı, her iki kanattaki politikacılar tarafından övgü topladı.

ABD, Çin'i, çoğunlukla Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara "soykırım" uygulamakla suçluyor.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) de geçen hafta Çinli tenisçi Shuai Peng'in cinsel saldırı suçlaması sonrası Çin'deki turnuvaları askıya almıştı.

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Çin daha önce, oyunlara henüz hiçbir Amerikalı yetkilinin davet edilmediği göz önüne alındığında, boykot olasılığını gösteri olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian bir basın toplantısında, "Kış Olimpiyat Oyunları'nın siyasi duruş ve manipülasyon için bir sahne olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

ABD ve diğer ülkelerden üst düzey hükümet temsilcileri genellikle Olimpiyat Oyunları'nda hazır bulunuyor.

Bu yılın başlarında, First Lady Jill Biden, Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda ABD heyetine başkanlık etti.

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İNGİLTERE DE BOYKOT KARARINA KATILDI

ABD'nin ardından son dönemde Çin'le ciddi gerilimler yaşayan ve savunma harcamalarına bu sebeple ağırlık veren Avustralya da olimpiyatları boykot edeceğini açıkladı.

Başbakan Scott Morrison, kararın "Sincan bölgesindeki insan hakları ihlâlleri ve Avustralya'nın ısrarla dile getirdiği diğer meselelerle ilgili olduğunu" söyledi. Sporcuların olimpiyatlara katılacağını belirtti.

Kanada da boykot kararına katıldı. Yeni Zelanda ise Covid-19 salgınını gerekçe göstererek hiçbir yetkilinin Çin'deki olimpiyatlara gitmeyeceğini duyurdu.

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Son olarak Çarşamba günü İngiltere de bir açıklama yaparak Çin'e diplomatik temsilci göndermeyeceğini söyledi.

Japonya da boykot etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Fransa ise bugün açıklama yaparak dev bir bloğun birlikte katılacağı diplomatik boykotu tanımadıklarını ve bu karara katılmayacaklarını açıklayarak şaşkınlık yarattı.